ترامب: الولايات المتحدة قريبة من الوصول إلى اتفاقات مع بريطانيا واليابان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية قريبة من التوصل إلى اتفاقات تجارية مع كل من بريطانيا واليابان.

القاهرة - سبوتنيك . وقال ترامب في تصريحات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة السبع "سنقوم بمباحثات معمقة فيما يخص التجارة، وربما نصل إلى صفقة مع بريطانيا تخص التجارة، ربما تكون الأكبر لأننا سننحي كافة العراقيل جانبا".

وأضاف ترامب أيضا "نحن نعمل للوصول إلى صفقة كبرى مع اليابان، قريبون منها، وستكون من أكبر الصفقات التي عقدناها مع اليابان".

كما وصف ترامب جونسون بأنه "الأرجل الأنسب لقيادة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وانطلقت أمس في بلدة بياريتس جنوب غربي فرنسا، قمّة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.

ويناقش قادة المجموعة، على مدى ثلاثة أيام، جملة من القضايا والموضوعات في مقدمتها الملف النووي الإيراني، والحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والأزمة الأوكرانية، والأمن في الساحل الإفريقي، والوضع في سوريا والتكنولوجيا الرقمية والقضايا المناخية والمساواة بين الجنسين بالإضافة لموضوع جديد طُرح مؤخرا على الطاولة ألا وهو الحرائق في غابة الأمازون وكيفية مكافحتها.