ترامب: لست سعيدا بالتقارير حول إجراء كوريا الشمالية اختبارات صاروخية

القاهرة - سبوتنيك. وأشار ترامب إلى أنه تلقى رسالة من الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، وأنه على ثقة أنه سيفعل الشيء الصحيح.

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب: ناقشت مع قادة "السبع" عودة روسيا إلى المجموعة لكن لم يتفق الجميع معي ترامب في تصريحات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع "لست سعيدا بالتقارير حول اختبارات كوريا الشمالية"، مضيفا "وصلتني رسالة مميزة من كيم، وأنا على ثقة أنه سيفعل الشيء الصحيح".

وتابع ترامب "الكثير من الناس يجرون تجارب الصواريخ قصيرة المدى، وليس فقط كيم".

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ناقش عودة روسيا إلى مجموعة السبع مع قادة المجموعة، لكن لم يتفق الجميع معه.

وأعلن ترامب أنه ناقش مسألة عودة روسيا إلى مجموعة السبع مع قادة المجموعة خلال لقاء أمس، لكن لم يوافقه الجميع على ضرورة عودتها.

وقال ترامب في تصريحات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع:

هناك عملا مستمرا، والكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا ولو عادت سيكون الأمر إيجابي، مع ما يشهده العالم.

وأضاف ترامب "ناقشنا الأمر ولا أعرف إن كنا سنصل إلى قرار أم لا، ربما لم يتفق معي الجميع".

يتبع...