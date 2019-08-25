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13:03 25 أغسطس/ أب 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع في فرنسا، 25 أغسطس/آب 2019

    ترامب يعرض على بريطانيا اتفاقا تجاريا "كبيرا جدا" في قمة السبع

    © REUTERS / DYLAN MARTINEZ
    العالم
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    تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، باتفاق تجاري كبير لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، واصفا رئيس الوزراء الجديد بأنه "الرجل المناسب للخروج بالبلاد من الاتحاد".

    وقال "جونسون"، الذي يواجه مهمة دقيقة لطمأنة الحلفاء الأوروبيين وعدم إثارة غضب ترامب خلال قمة "مجموعة السبع" في فرنسا، إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة ستكون صعبة لكن هناك فرصا هائلة للشركات البريطانية في السوق الأمريكية، وفقا لرويترز.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش اجتماعهما في قمة مجموعة السبع في فرنسا، 25 أغسطس/آب 2019
    © REUTERS / POOL
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    وفي حديثه للصحفيين مع بوريس جونسون، قبل اجتماع ثنائي يركز على التجارة، قال "ترامب" إن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عرقلت الجهود الرامية لتوطيد العلاقات التجارية.

    وأضاف ترامب "سوف نبرم اتفاقا تجاريا كبيرا جدا - أكبر من أي اتفاق أبرمناه من قبل مع المملكة المتحدة".

    جاء حديث ترامب وجونسون في منتجع بياريتس الفرنسي، الذي توجها إليه لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي كشفت عن خلافات حادة بشأن الحماية التجارية ومجموعة من القضايا الأخرى، من بينها التغير المناخي والضرائب الرقمية قبل حتى بدئها.

    ويقول مسؤولو الحكومة البريطانية، إن لندن تفضل اتفاقا شاملا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تحدث بعض المسؤولين الأمريكيين ومن بينهم مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون عن نهج لكل قطاع على حدة.

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    الكلمات الدلالية:
    اتفاق, العالم, بوريس جونسون, دونالد ترامب, مجموعة السبع, بريطانيا, أمريكا
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