السلطات الأفغانية تتهم طالبان باغتيال مسؤول محلي بولاية سمنغان

اتهم مسؤول أفغاني حركة طالبان باغتيال عضو المجلس المحلي في ولاية سمنغان، سيد عبد العليم سادات وذلك بعد يوم من اختطافه مع 3 آخرين على الطريق الدولية في طريقه إلى العاصمة كابول.

وقال حاكم الولاية، عبد اللطيف ابراهيمي، في بيان اليوم الأحد، إن "أعداء السلام والاستقرار وأعضاء طالبان قساة القلوب أرغموه على النزول من السيارة في منطقة جشمه شير التابعة لولاية بغلان وقاموا بقتله".

والمغدور عضو في المجلس المحلي بولاية سمنغان لدورتين متتاليتين وشغل منصب رئاسة المجلس في الدورة الماضية؛ وهو أحد الوجهاء البارزين في المنطقة.

وعثر على جثة سادات وشخص آخر صباح اليوم في العراء بمنطقة جشمه شير، والتي تشهد انتشارا واسعا لمسلحين تابعين لحركة طالبان التي لم يصدر من جانبها، حتى الآن، أي تعليق على القضية.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

وتقول بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، إن شهر تموز/يوليو الماضي شهد مقتل أكثر من 1500 مدني في أعمال عنف، في حصيلة هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، والأعلى لشهر واحد منذ أيار/مايو 2017.