الجيش الإيراني يفاجئ "العدو" بمنظومة دفاع "غامضة"

أعلن نائب قائد قيادة سلاح الجو بالجيش الإيراني، علي رضا إلهامي، عن قرب الكشف عن منظومة جديدة للدفاع الجوي محلية الصنع متطورة باسم "عقاب".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن إلهامي قوله إن "من أهم خصائص هذه المنظومة أنها غامضة على (العدو) لأنها مصنعة محليا ولا يعرف (العدو) كيف يتعامل معها"، مشيرا إلى أنها من المنظومات القصيرة المدى وتتميز بمرونة الحركة والتنقل، ويمكنها مواجهة جميع الأهداف الجوية وخاصة صواريخ كروز.

كما تطرق العميد إلهامي إلى منظومة "باور ٣٧٣" بعيدة المدى للدفاع الجوي والتي أزيح الستار عنها يوم الخميس الماضي، موضحا أن إنتاج هذه المنظومة هو حصيلة الجهود المشتركة لكوادر الدفاع الجوي وخبراء وزارة الدفاع والفرق الجامعية وشركات البنى التحتية وبالتالي تفوقت هذه المنظومة المتطورة على نظيراتها الأجنبية.

وأوضح أن "بإمكان منظومة باور اكتشاف ٣٠٠ هدف في وقت واحد، وترتيب الأولويات المائة هدف، والاشتباك مع ستة أهداف في آن واحد، مضيفا أن بالإمكان تطوير هذه الميزات.

وأكد العميد إلهامي، أنه وبعد التوصل إلى تقنيات وتصاميم هذه المنظومة بالإمكانات الداخلية لم يعد الدفاع الجوي الإيراني بحاجة للاعتماد على أي بلد آخر، وبات يؤمن جميع احتياجاته داخل البلاد.