وزارة الدفاع الأفغانية تؤكد القضاء على مسلحي "طالبان" في 30 قرية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، تمكن وحداتها من القضاء على مسلحي حركة طالبان في عشرات القرى بولاية غزني شرقي البلاد وتدمير محطة إذاعة تابعة للحركة، وذلك في إطار عملية عسكرية بدأتها قبل أيام بمساندة من العناصر المحلية.

كابول - سبوتنيك. وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، "أبطال الجيشين الوطني والمحلي شنوا قبل 10 أيام عمليات تطهير في مديرية قره باغ بولاية غزني أسفرت عن تصفية إرهابيي طالبان في 30 قرية"، مؤكدة أن العملية "أدت لمصرع عشرات المتمردين، وأسر 7 من مسلحي طالبان".

وأعلن البيان، "عثور الجنود الأفغان، خلال العمليات، على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتم تدمير مستودعين للعدو".

في سياق متصل، أعلن الفيلق تندر، التابع للجيش الأفغاني تدمير محطة إذاعية باسم "صوت الشريعة" تتبع المسلحين في ولاية غزني.

وقال الفيلق في إحاطة صحفية بأن: "قوات التحالف الدولي دمرت محطة صوت الشريعة الإذاعية التابعة للعدو في منطقة خواجه عمري في غزني".

وتتمتع ولاية غزني بموقع استراتيجي هام وسط أفغانستان، حيث أنها تقع بمنتصف الطريق الدولي بين العاصمة كابول والولايات الجنوبية وعلى مقربة من الحدود مع باكستان.

وتشهد مناطق واسعة في الولاية انتشارا للمسلحين المنتمين لحركة طالبان، وخلايا تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.