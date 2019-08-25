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    الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    اليابان تحتج على تدريبات عسكرية كورية جنوبية في محيط جزيرة متنازع عليها

    © AP Photo / Ahn Young-joon, Pool
    العالم
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    بدأت قوات كورية جنوبية، اليوم الأحد، تدريبات واسعة النطاق تستمر ليومين في محيط جزيرة تطالب اليابان أيضا بالسيادة عليها، مما دفع طوكيو للاحتجاج بعد أيام من إعلان سيئول إلغاء اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية مع جارتها وهو ما زاد من تدهور العلاقات بينهما.

    كوريا الشمالية - إطلاق صواريخ من جديد، 26 يوليو/ تموز 2019
    © REUTERS / KCNA
    كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
    وطوكيو وسيئول على خلاف منذ أمد طويل بشأن السيادة على مجموعة الجزر الصغيرة المسماة تاكيشيما في اللغة اليابانية ودوكدو في اللغة الكورية. وتقع الجزر في منتصف الطريق تقريبا بين الجارتين في بحر اليابان المعروف أيضا باسم بحر الشرق. وفقا لـ "رويترز".

    وقال مصدر في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن التدريبات العسكرية بدأت، اليوم الأحد، وشملت مشاركة قوات بحرية وجوية وبرية، فضلا عن قوات من مشاه البحرية.

    ووصفت وزارة الخارجية اليابانية التدريبات بأنها غير مقبولة وقالت إنها قدمت احتجاجا إلى كوريا الجنوبية وطالبتها بإنهائها.

    وأبلغ كينجي كاناسوجي المدير العام في مكتب شؤون آسيا والمحيطات في الوزارة سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو في بيان بأن "من المؤكد أن (الجزيرة) جزء موروث من أرض اليابان".

    وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية إن التدريبات سنوية ولا تستهدف بلدا بعينه.

    وتصاعد التوتر في المنطقة وسط خلاف سياسي واقتصادي محتدم بين كوريا الجنوبية واليابان وإطلاق كوريا الشمالية لعدد من الصواريخ وتسيير الصين وروسيا دوريات عسكرية.

    وأعلنت كوريا الجنوبية يوم الخميس إلغاء اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان مما دفع طوكيو سريعا للاحتجاج كما عمق خلافا مستمرا منذ عقود كان سببا في تضرر التجارة والتعاون الأمني بين البلدين بشأن كوريا الشمالية.

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    الكلمات الدلالية:
    كوريا الجنوبية, اليابان
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