ألمانيا تدين إجراء كوريا الشمالية لاختبارات صاروخية قصيرة المدى

أدانت الخارجية الألمانية إجراء كوريا الشمالية اختبارات لصواريخ قصيرة المدى، كما دعتها إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، "نحن ندين تكرار كوريا الشمالية لاختبار الصواريخ قصيرة المدى، وهو ما ينتهك القانون الدولي".

وأضاف البيان "ندعو [ كوريا الشمالية ] إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى طاولة المفاوضات".

كما شدد البيان "نحن ندعم الجهود الدبلوماسية من أجل نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخان باليستيان قصيرا المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، وفقا لرويترز.

والصاروخان هما الأحدث في سلسلة من عمليات الإطلاق خلال الأسابيع الأخيرة، وسط محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين أمريكا وكوريا الشمالية.

وقال كيم جونغ أون، خلال شهوده تجربة مطلق الصواريخ ضخم الحجم، إنه "يتعين على كوريا الشمالية تكثيف تطوير أسلحة جديدة لمواجهة التهديدات والضغوطات من قبل قوات معادية"، بحسب تقرير للوكالة الكورية الحكومية.

وكانت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اتهمت يوم الخميس، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بـ"إثارة التوتر" في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أنها غير معنية بحوار ترافقه تهديدات عسكرية.

وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ القصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيدا.

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات تعتمد إلى حد كبير على المحاكاة بالكمبيوتر بديلا للتدريبات السنوية السابقة الواسعة النطاق التي تم وقفها للتعجيل بمحادثات نزع السلاح النووي.

وتنتقد كوريا الشمالية مثل هذه التدريبات بوصفها تدريبات على شن حرب تستهدف إسقاط نظامه.