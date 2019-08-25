حصيلة ضحايا الهجوم على حفل الزفاف في كابول تصل لـ92 قتيلا

كشفت مصادر في وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم انتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة كابول قبل أكثر من أسبوع إلى 92 قتيلا، وذلك إثر وفاة عدد من الجرحى.

كابول- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "8 صبح" عن مير ليث مصطفى، مدير الطوارئ في وزارة الصحة، قوله "مع وفاة 12 شخصا من المصابين ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري على صالة الأفراح إلى 92 شخصا".

وهذه المرة الثانية التي يتم الاعلان فيها عن ارتفاع حصيلة قتلى الاعتداء الدامي الذي وقع ليل السبت قبل الماضي، بعد إعلان السلطات مصرع 63 شخصا وإصابة 182 آخرين في اليوم الذي تلى الهجوم.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، كشف لوكالة "سبوتنيك" يوم الأربعاء الماضي، أن "العدد الدقيق للشهداء بات 80 شخصا".

وتبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العملية، وأكد، بحسب وسائل إعلام محلية، أن أحد عناصره فجر سترته الناسفة وسط حشد كبير داخل صالة أفراح بالدائرة السادسة في العاصمة.

وأثار الحادث ردود أفعال واسعة على الصعيدين الداخلي والدولي، فيما توعد الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني بالانتقام لكل قطرة دم أريقت من المواطنين الأبرياء.

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.