مقتل 5 أشخاص على الأقل في اصطدام مروحية بطائرة فوق جزيرة إسبانية

قتل 5 أشخاص على الأقل إثر اصطدام مروحية بطائرة صغيرة فوق جزيرة مالوركا الإسبانية، بحس ما أعلنت "الطوارئ" الإسبانية.

القاهرة - سبوتنيك. وقٌتل 5 أشخاص على الأقل بينهم طفل، إثر اصطدام مروحية بطائرة صغيرة فوق جزيرة مالوركا الإسبانية، اليوم الأحد.

ونقل حساب معلومات الطوارئ في إسبانيا على موقع "تويتر" أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا إثر تصاد مروحية بطائرة صغيرة بين مروحية وطائرة صغيرة في منطقة كامي دي تارتكس" فوق جزيرة مالوركا.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن أسباب الحادث والعدد النهائي للضحايا غير معروفين إلى الآن.

من ناحية أخرى قالت متحدثة باسم الحرس المدني الإسباني لرويترز إن الشرطة أخلت شاطئا في برشلونة اليوم الأحد بعدما عثرت على عبوة ناسفة في المياه.

وأضافت المتحدثة أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول مكان العثور على العبوة قبالة شاطئ سانت سيباستيا، أحد أشهر شواطئ برشلونة.