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    ميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون وآكي آبي سيسيليا موريل وجيني موريسون ومالغورزاتا تاسك خلال جولتهن بقرية إسبيليت الفرنسية، 25 أغسطس/آب 2019

    بالصور.. ميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون يتذوقان النبيذ الريفي والفلفل الأحمر

    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
    العالم
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    استغلت ميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون وعدد من زوجات رؤساء العالم، انشغال أزواجهن بأعمال قمة "مجموعة السبع الكبار"، لقضاء بعض الوقت الخاص بهن، بعيدا عن الرسميات.

    وقامت زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجات زعماء العالم الآخرون، بزيارة قرية إسبيليت، اليوم الأحد، وتذوقن الفلفل الأحمر الفرنسي الشهير، وكذلك النبيذ الريفي من إقليم الباسك.

    ميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون وآكي آبي سيسيليا موريل وجيني موريسون ومالغورزاتا تاسك يتذوقن النبيذ الريفي بقرية إسبيليت الفرنسية، 25 أغسطس/آب 2019
    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
    ميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون وآكي آبي سيسيليا موريل وجيني موريسون ومالغورزاتا تاسك يتذوقن النبيذ الريفي بقرية إسبيليت الفرنسية، 25 أغسطس/آب 2019

    وتشتهر قرية إسبيليت بالفلفل الحار "ديسبيليت"، والذي تم استخدامه في العشاء الذي شاركه قادة مجموعة السبعة في بلدة بياريتس، مساء أمس السبت.

    ميلانيا ترامب تتفقد الفلفل الحار الأحمر بقرية إسبيليت الفرنسية، 25 أغسطس/آب 2019
    © REUTERS / Regis Duvignau
    ميلانيا ترامب تتفقد الفلفل الحار الأحمر بقرية إسبيليت الفرنسية، 25 أغسطس/آب 2019

    وتناولت زوجات قادة "مجموعة السبع"، طعام الغداء في فيلا أرناجا، التي بناها الكاتب المسرحي الفرنسي الذي كتب "سايرانو دي بيرجيراك".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع في فرنسا، 25 أغسطس/آب 2019
    © REUTERS / DYLAN MARTINEZ
    ترامب يعرض على بريطانيا اتفاقا تجاريا "كبيرا جدا" في قمة السبع
    وكان مرافقا لميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون، آكي آبي، زوجة رئيس الوزراء الياباني، والسيدة الأولى في شيلي سيسيليا موريل، وجيني موريسون، زوجة رئيس وزراء أستراليا، ومالغورزاتا تاسك، زوجة رئيس المجلس الأوروبي.

    وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.

    ويناقش قادة المجموعة، على مدى ثلاثة أيام، جملة من القضايا والموضوعات في مقدمتها الملف النووي الإيراني، والحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والأزمة الأوكرانية، والأمن في الساحل الإفريقي، والوضع في سوريا والتكنولوجيا الرقمية والقضايا المناخية والمساواة بين الجنسين بالإضافة لموضوع جديد طُرح مؤخرا على الطاولة وهو الحرائق في غابة الأمازون وكيفية مكافحتها.

    وتنعقد القمة هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة حيث نشرت الشرطة الفرنسية 13000 عنصر لتأمين البلدة السياحية التي أصبحت خاوية من السياح والسكان.

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    الكلمات الدلالية:
    المجلس الأوروبي, اليابان, فرنسا, أمريكا, العالم, قمة السبع الكبار, قمة السبع, بريجيت ماكرون, ميلانيا ترامب
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