البيت الأبيض: ترامب نادم لعدم رفعه الرسوم على الصين بشكل أكبر

قال البيت الأبيض إنه حين ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه غيّر رأيه بخصوص تصعيد الحرب التجارية مع الصين، فقد كان يعني أنه كان يرغب في زيادة الرسوم الجمركية على بكين بشكل أكبر.