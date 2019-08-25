ترامب وآبي يتفقان على مبادئ اتفاق تجارة خلال قمة "السبع الكبار"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اتفق مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على مبادئ اتفاق تجارة من المرجح توقيعه الشهر المقبل، في نيويورك.

وقال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، إن الاتفاق، الذي تم توقيعه اليوم الأحد 25 أغسطس/آب، سيفتح الأسواق أمام سلع تتجاوز قيمتها السبعة مليارات دولار، بحسب وكالة "رويترز".

ولفت إلى أنه يغطي الزراعة والرسوم الصناعية والتجارة الرقمية.

وقال الرئيس الأمريكي إن رئيس الوزراء الياباني، وافق على أن تشتري اليابان فائض إنتاج الذرة الأمريكي.

وعن احتمال شراء الذرة الأمريكية، أوضح رئيس الوزراء الأمريكي، إن مثل تلك المشتريات سيقوم بها القطاع الخاص.

.@USTradeRep Lighthizer on today's trade announcement: "It has 3 parts—agriculture, industrial tariffs, and digital trade . . . This will open up markets to over 7 BILLION dollars of those products." pic.twitter.com/c0mYKjNViL — The White House (@WhiteHouse) August 25, 2019

ونشرت صفحة البيت الأبيض على "تويتر"، إن أمريكا تصدر لحوم أبقار بقيمة ملياري دولار لليابان، مشيرة إلى أن ذلك سوف يسمح للولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية أقل، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أكثر فعالية في التعاملات التجارية مع العالم.

ولفت البيت الأبيض إلى قول ترامب أن الولايات المتحدة سوف تشتري فائض الذرة من اليابان.