ترامب وآبي يتفقان على مبادئ اتفاق تجارة خلال قمة "السبع الكبار"

ولفت إلى أنه يغطي الزراعة والرسوم الصناعية والتجارة الرقمية.
وقال الرئيس الأمريكي إن رئيس الوزراء الياباني، وافق على أن تشتري اليابان فائض إنتاج الذرة الأمريكي.
وعن احتمال شراء الذرة الأمريكية، أوضح رئيس الوزراء الأمريكي، إن مثل تلك المشتريات سيقوم بها القطاع الخاص.
.@USTradeRep Lighthizer on today's trade announcement: "It has 3 parts—agriculture, industrial tariffs, and digital trade . . . This will open up markets to over 7 BILLION dollars of those products." pic.twitter.com/c0mYKjNViL— The White House (@WhiteHouse) August 25, 2019
ونشرت صفحة البيت الأبيض على "تويتر"، إن أمريكا تصدر لحوم أبقار بقيمة ملياري دولار لليابان، مشيرة إلى أن ذلك سوف يسمح للولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية أقل، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أكثر فعالية في التعاملات التجارية مع العالم.
ولفت البيت الأبيض إلى قول ترامب أن الولايات المتحدة سوف تشتري فائض الذرة من اليابان.
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