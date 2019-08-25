البابا فرنسيس: يجب على العالم أن يتكاتف لإخماد حرائق الأمازون

وأشار بابا الفاتيكان إلى أن تلك المنطقة مهمة لسلامة الكوكب، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم الأحد 25 أغسطس/آب.
وقال الباب فرنسيس: "كلنا قلقون من الحرائق الضخمة، التي اندلعت في غابات الأمازون. دعونا نصلي من أجل إخمادها بالتزام من الجميع. لأن هذه الغابات حيوية لكوكبنا وبمثابة رئة الأرض".
يذكر أن 6 ولايات في منطقة الأمازون بالبرازيل، طلبت مساعدة الجيش البرازيلي في مكافحة عدد قياسي من الحرائق، التي تستعر في الغابات المطيرة.
وتسبب الحرائق في إطلاق مناشدات دولية بسبب الدور المحوري لغابات الأمازون في التصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.
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