وزير الخارجية الأمريكي عن شن إسرائيل غارات في سوريا: دفاع عن النفس

أجرى وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي علق فيها على شن إسرائيل غارات جوية في سوريا.

وقال بومبيو في الاتصال الهاتفي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا "دفاع عن النفس".

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تقدم الدعم الصريح لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع تلك التهديدات الناشئة عن الحرس الثوري الإيراني.

كما عبر وزير الخارجية الأمريكية عن تضامنه مع الحق الإسرائيلي في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن الوزير الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أشارا إلى أن إيران تستغل من سوريا موطئ قدم لتهديد إسرائيل جيرانها.

وكانت إسرائيل قد هاجمت، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.

وأكدت أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك":"إن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا حتى الآن والدفاعات الجوية السورية تواصل تصديها الكثيف في سماء سماء القسم المحرر من الجولان أقصى جنوب غرب سوريا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل".

وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك":"إنه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق"، مضيفا: "على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية".

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها تفاصيل العمليات الإسرائيلية التي كانت تنوي إيران تنفيذها في إسرائيل -على حد قوله-.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:"العناصر الذين تم اختيارهم لتنفيذ هذه المهمة هم أفراد في الميليشيات الشيعية، عناصر إرهابية يأتي بهم فيلق القدس وقاسم سليماني إلى سوريا، ويدربهم ويسلحهم، الحديث عن ميليشيات تعمل وفق أجندة فيلق القدس لأغراضه بهدف تنفيذ عملية، وليس بأي مسمى أو إطار أخر".