إعلام.. استقالة 5 جنرالات أتراك

ذكرت وسائل إعلام تركية أن 5 جنرالات أتراك تقدموا باستقالتهم، اليوم الأحد، احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.