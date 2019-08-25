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22:57 25 أغسطس/ أب 2019
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    بوريس جونسون

    جونسون لتوسك: سنغادر الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر مهما كانت الظروف

    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    العالم
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    تتجه الحكومة البريطانية إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، وأبلغت رئاسة الاتحاد أن الانسحاب مؤكد تحت جميع الظروف.

    ونقلت "رويترز" عن مسؤول بريطاني اليوم الأحد تأكيده أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول مهما كانت الظروف.

    مجلس وزراء بريطانيا الجديد بقيادة بوريس جونسون
    © REUTERS / POOL
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    جاء ذلك بعد اجتماع المسؤولين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياريتس في فرنسا.

    وبحسب الوكالة، تبادل جونسون وتوسك الاتهامات، قبل الاجتماع، حول من سيتحمل اللوم في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق على ترتيبات الخروج.

    وقال المسؤول إن جونسون أبلغ توسك بأنه يفضل السعي من أجل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكرر القول بأنه ما زال راغبا في الجلوس والحديث مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بهذا الشأن.

    وتابع المسؤول "رئيس الوزراء كرر القول بأننا سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر أيا كانت الظروف. يتعين علينا احترام نتيجة الاستفتاء".

    وسوف يجتمع الاثنان مجددا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم.

    وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد في وقت سابق على ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وعلى ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية.

    وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، يوم الخميس الماضي: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا".

    وتابع: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".

    انظر أيضا:

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