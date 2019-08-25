وزير الخزانة: يحق لترامب أن يأمر الشركات الأمريكية بمغادرة الصين في هذه الحالة

واشنطن - سبوتنيك. وقال منوشين لقناة فوكس نيوز تعليقا على تغريدة ترامب الأخيرة حيث كتب أنه يأمر الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين في عملها: "سيكون له مثل هذا الحق إذا أعلن حالة الطوارئ. لكن لم يعلن ذلك".

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي ان ما يطمح إليه ترامب عندما طلب من الشركات الأمريكية البحث عن بديل هو ضمان مغادرتها بهدوء وبدون مشاكل من الصين في ظل الحرب التجارية الطويلة الأمد.

وأضاف منوشين "نريدهم أن يكونوا حيث يحترمنا شركاؤنا التجاريون ويتصرفون معنا بصدق. الرئيس لديه العديد من الخيارات، لكن خيارنا الأول هو أن يكون هناك تجارة صادقة ومتكافئة".

وأمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين، وأن تصنع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

يذكر أن الصين فرضت يوم الجمعة رسوما إضافية على المنتجات الأمريكية بنسبة 10 و5 بالمئة لـ 75 مليار دولار في العام.