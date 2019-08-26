أوكرانيا تكشف سبب الاعتراف باستقلال البلاد

أعلن رئيس أوكرانيا الأول، ليونيد كرافتشوك، في مقابلة مع قناة "NewsOne" في 25 أغسطس/آب، عن السبب الرئيسي لاعتراف الدول الأخرى باستقلال بلاده.

ووفقا له، عندما أعلنت أوكرانيا استقلالها في 24 أغسطس/آب 1991 ، لم تعترف بذلك ولو دولة واحدة، ولكن تغير الموقف في وقت لاحق بسبب الاستفتاء.

وقال كرافتشوك: أهمية الاستفتاء هائلة... فقط بعد الاستفتاء بدأوا في الاعتراف... واعترفت 50 دولة بأوكرانيا في فترة ما بين 1 ديسمبر/كانون الأول إلى 1 يناير/كانون الثاني 1992.

وأضاف الرئيس السابق، أنه كان في ذلك الوقت يتلقى يوميا التهاني والبرقيات، كما أشار إلى العملية النشطة لدعم استقلال أوكرانيا في العالم.

يذكر أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في 24 أغسطس/آب، دعا جميع الأوكرانيين إلى الاتحاد، بغض النظر عن الدين أو اللغة المستخدمة.

ولأول مرة في تاريخ أوكرانيا اجتمع جميع رؤسائها على صورة واحدة.