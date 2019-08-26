إهانات شخصية لماكرون من مسؤول برازيلي بسبب غابات الأمازون

تعرّض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لهجوم كبير من قبل البرازيليين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الحرائق المشتعلة في غابات الأمازون والطريقة التي دعا خلالها لمواجهة هذه الأزمة.

ولم تقتصر الانتقادات والتهجمات على الرئيس الفرنسي من قبل المواطنين البرازيليين العاديين، بل انسحب أيضا على مسؤولين في الدولة ومن بينهم وزير التعليم البرازيلي الذي هاجم ماكرون بقوة على صفحته الرسمية على "تويتر".

Os franceses elegeram esse Macrón, porém, nós já elegemos Le Ladrón, que hoje está enjauladón...Ferro no cretino do Macrón, não nos franceses... — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) August 25, 2019

وكتب الوزير أبراهام وينتروب على تويتر، قائلا: "إن ماكرون ليس على مستوى هذا النقاش إنه انتهازي أبله يسعى للحصول على دعم اللوبي الزراعي الفرنسي".

وأشار الوزير البرازيلي إلى أن معارضة الرئيس الفرنسي للمصادقة على اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتحالف "ميركوسور" الاقتصادي الأميركي الجنوبي.

وأضاف الوزير البرازيلي أن "فرنسا بلد التناقضات لقد أنجبت رجالا مثل ديكارت وباستور وأيضا متعاملين مع النازيين إبان الحرب العالمية الثانية".

واعتبر أبراهام أن "الفرنسيين اختاروا رئيسا بلا شخصية ودعا إلى التصدي لماكرون الأحمق".

Esperei confirmação pra saber se era real o print. E é.



O Bolsonaro DEBOCHOU DA BELEZA DA ESPOSA DO MACRON COMPARANDO COM A SUA.



Vocês conseguem entender o nível disso? Imaginem o Presidente de qualquer país sério fazendo algo assim. Sério, tenta imaginar.



Que nojo, q patético pic.twitter.com/ULuYsQOR1h — Felipe Neto (@felipeneto) August 25, 2019

وتبنّى بولسونارو على صفحته، تعليقا يسخر من بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي البالغة 66 عاما.