ترامب: قد يتم الإعلان عن خطة السلام قبل الانتخابات الإسرائيلية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه قد يتم الإعلان عن خطة السلام قبل الانتخابات الإسرائيلية.

القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات ترامب خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين في بياريتز، والتي قال خلالها أيضا أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بدعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة مقر انعقاد قمة الدول الصناعية الكبرى في مدينة بياريتز الفرنسية، لافتا إلى أنه أجاب بأنه لا بأس في ذلك.

وتابع ترامب:

ماكرون أخبرني بدعوة ظريف للحضور هنا، وأبلغته بأنه لا بأس في ذلك معي، ولم يكن هناك أي قلة احترام في ذلك، أكن احتراما كبيرا لماكرون لكن من المبكر جدا أن ألتقي الإيرانيين أو أن أعقد لقاءات مع الإيرانيين.

وتابع ترامب "لدينا يوم طويل من الاجتماعات اليوم، سنبحث ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية، والمدد القانونية للاتفاق النووي، وغيرها"، مؤكدا "سنرى ماذا سيحدث".

ولفت ترامب إلى أن واشنطن "لا تريد تغيير النظام الإيراني، نريد تغيير سلوك إيران، هذه دولة لديها العديد من الموارد ومن غير المقبول مطلقا أن يجبر الشعب على العيش بهذه الحال".

يتبع...