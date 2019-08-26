حل نووي غير متوقع لترامب في القضاء على الأعاصير الخطيرة

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين على الأقل باستخدام القنابل النووية ضد الأعاصير التي تقترب من البلاد.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعات حول الأمن القومي: "أفهم، أفهم، فلما لا نقصفهم...عندما تبدأ في التشكل قبالة ساحل أفريقيا ثم تتحرك عبر المحيط الأطلسي، نسقط قنبلة نووية في وسط الإعصار، وهذا يدمره، بحسب تقارير "أكسيوس".

ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ترامب قوله: "لماذا لا يمكننا أن نفعل هذا؟" ووفقا له، فوجئ الحاضرون في الاجتماع باقتراح الرئيس الأمريكي.

أخبر مصدر آخر المنشور أنه تم الإعلان عن هذه الفكرة "من بين أفكار أخرى" ولم يتم اعتبارها بأنها صادمة.

رفض البيت الأبيض طلب الصحيفة التعليق. ومع ذلك، وافق أحد أعضاء الإدارة على التحدث إلى المراسلين دون الكشف عن هويتهم دفاعًا عن رئيس الدولة. وقال المصدر إن الأفكار الأكثر تنوعًا تستحق المناقشة، وأن هدف ترامب هو حماية الولايات المتحدة من الكارثة هو هدف سام على أي حال.

أشار مؤلفو المقال إلى أن فكرة تدمير الأعاصير بالقنابل النووية مقترحة منذ عقود عديدة، منذ خمسينيات القرن الماضي. ويعتقد العلماء أن القنبلة النووية ليس من المرجح أن تلحق الضرر بالإعصار فحسب، بل إنها ستصيب الهواء أيضًا بالمخلفات المشعة التي سينشرها الإعصار في وقت لاحق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام قنبلة نووية كبيرة في المحيط الأطلسي ينتهك معاهدة التفجيرات النووية السلمية (PNET)، التي وقعت عليها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في عام 1976.