الدفاع الأفغانية: طالبان تكبدت خسائر فادحة في شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، أن حركة طالبان تكبدت خسائر فادحة بالأرواح من خلال مقتل العشرات جراء غارات جوية في شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها: "سلاح الجو استهدف الليلة الماضية مقار الإرهابيين في مديريات جهار بولك وشولغره، ما أسفر عن مصرع 37 إرهابيا وإصابة العشرات بجروح".

كما أدت الغارات إلى تدمير اثنين من مخابئ مسلحي طالبان.

وأكد البيان استمرار العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية والدفاعية الأفغانية في ولاية بلخ "بزخم كبير"، لافتة إلى أنها أدت لسقوط عشرات الإرهابيين بين قتيل وجريح.

في سياق متصل، قالت الوزارة بأن القوات الداخلية أطلقت سراح 15 شخصا من سجن تديره طالبان في ولاية قندوز بشمال البلاد.

وأشار البيان: "في إطار العمليات المشتركة للقوات الأمنية والدفاعية في منطقة إمام صاحب بولاية قندوز تم الكشف عن سجن يديره الإرهابيين وإطلاق سراح 15 شخصا من رجال الأمن والمدنيين محتجزين فيه".