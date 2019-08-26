أردوغان: في حال ماطلت الولايات المتحدة في إقامة المنطقة الآمنة فلدينا خطتنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لديها خطة بديلة خاصة بها، في حال ماطلت الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ اتفاق إقامة المنطقة الآمنة في شرق الفرات شمالي سوريا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في كلمة أمام حشد جماهيري، اليوم الاثنين: "نحرز تقدما في موضوع إقامة منطقة آمنة تمتد من العراق إلى شرق الفرات"، متابعا: "في حال تمت المماطلة بخصوص إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا فلدينا خطتنا".

وأضاف أردوغان : "هناك مشكلات ناتجة عن انتهاكات النظام السوري في إدلب، وغدا سأبحث الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتهدد تركيا بشكل متكرر بشنّ عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها أنقرة ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك. ولاحقا، قررت أنقرة تأجيل العملية العسكرية بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا.

وكانت أنقرة اتهمت الإدارة الأميركية بالمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه حول الوضع في شمال سوريا.

وتريد أنقرة إقامة منطقة آمنة بعمق لا يقل عن 30 كيلومترا، فيما اقترحت واشنطن منطقة بعمق ما بين 7 إلى 8 كيلومترات لتنفيذ العملية التركية.