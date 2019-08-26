مصدر ملاحي يكشف مكان تفريغ نفط الناقلة الإيرانية "أدريان داريا"

ذكر مصدر ملاحي تركي أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا، قد تفرغ حمولتها في ميناء تركي، في حال لم يتيسر لها ذلك في قبرص.

أنطاكيا - سبوتنيك. وصرح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" قد تتوجه إلى ميناء مرسين في حال تعذر إفراغ حمولتها في قبرص".

وقال: "الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" قد تتجه إلى قبرص وتفرغ حمولتها في ناقلات نفط صغيرة وفي حال لم تفرغ الحمولة في قبرص قد تأتي إلى ميناء مرسين وتفرغ الحمولة في المنطقة الحرة وعندها لا يستطيع أحد التدخل".

وأضاف المصدر في ميناء مرسين: "حسب بيانات حركة السفن، فإن موعد وصول السفينة سيكون في الـ31 أغسطس/ آب إلا أن مكان وصولها غير واضح".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن أن طهران باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة "أدريان داريا" المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق، مؤكدا أن المالك الجديد سيحدد مكان الاستلام.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ربيعي، قوله، صباح اليوم الاثنين: "لقد بعنا شحنات أدريان داريا النفطية".

فيما نقلت وكالة "إيسنا" عن ربيعي، قوله إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الناقلة متجهة إلى قطر: "من الآن فصاعدا سيحدد مالك النفط الجديد وجهة الناقلة".

وأضاف ربيعي: "إحدى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية هي مراقبة الدول وتهديدها المستمر".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن "هناك عزما على منع إيران من تمويل الإرهاب، وزعزعة استقرار العالم، وخرق العقوبات الدولية".

وأضاف، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن شحنة النفط "غير المشروعة" المتجهة لتركيا على متن السفينة "أدريان داريا 1" يجب منع تفريغها سواء في الميناء أو في البحر.

وكانت الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1"، المعروفة سابقا بـ"غريس 1"، والتي أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، أعلنت أخيرا أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".