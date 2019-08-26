إعلام: إلغاء زيارة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني إلى الإمارات

قالت وسائل إعلام باكستانية إن رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني، ألغى زيارة كانت مقررة إلى الإمارات.

وقالت صحيفة "إكسبريس تربيون" إن قرار إلغاء الزيارة جاء بسبب الزيارة التي قام بها الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات، كما أفادت مصادر مطلعة بأن "زيارة رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ستضر بمشاعر الشعب الكشميري؛ ولذلك قرر إلغاء الزيارة".

في سياق متصل، قلد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت الماضي، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند "وسام زايد"، الذي منحه رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وقت سابق.

ويعد "وسام زايد" هو أعلى وسام تمنحه الإمارات العربية المتحدة لملوك ورؤساء وقادة الدول، ومنحه ابن زايد لمودي تقديرا وتثمينا لدوره في دعم علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يجمع البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال محمد بن زايد خلال مراسم التقليد في قصر الوطن "إن منح رئيس وزراء الهند "وسام زايد" نعبر من خلاله عن مدى تقديرنا واعتزازنا بدوره المحوري وجهوده في النقلة النوعية الهامة التي تشهدها علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات".

وأعرب ابن زايد عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة والتعاون المشترك الذي يجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، متمنيا للهند الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب ناريندرا مودي، قبل مغادرته الإمارات، عن شكره وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على منحه "وسام زايد" الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية ملهمة، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من النمو والتطور الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل.