طالبان تتوعد شركة الاتصالات الحكومية الأفغانية وتعتبرها هدفا عسكريا

هددت حركة "طالبان" بقصف شبكة الاتصالات الخلوية الحكومية الأفغانية "سلام" في حال لم تنصاع لتوجيهاتها، فيما أكدت السلطات الرسمية، من جهتها، اتخاذها إجراءات عاجلة لضمان أمن الشركة وبناها التحتية وموظفيها.

نقلت محطة "1 تي في" الخاصة عن بيان لطالبان، اليوم الاثنين، أنه "بسبب عدم انصياع شركة سلام للاتصالات لتوجيهات الحركة، من الآن فصاعدا سيتم اعتبار مراكز وأبراج الشركة أهدافاً عسكرية".

وحذرت طالبان بأنها ستتعامل مع "موظفي وآليات الشركة باعتبارهم جهات استخبارية"، مشيرة إلى أنهم سيقطعون كابلات الألياف الضوئية المزودة لخدمة الانترنت التابعة للشركة أيضا.

كما هدد الحركة عملاء الشركة من المواطنين الأفغان ممن تثبت امتلاكهم شرائح شركة الاتصالات الحكومية.

من جهته، أكد فهيم هاشمي وزير الاتصالات الأفغاني على استمرار أنشطة الشركة الوطنية، لافتا إلى أنه أي تهديد لن يمنع الشركة من تقديم خدماتها.

وأشار هاشمي "سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن الموظفين والبنى التحتية التابعة لشركة سلام، واطمئن الشعب الأفغاني بأن نشاط الشركة لن يتوقف".

والشركة التي تأسست عام 2013 هي واحدة من أصل 4 شبكات توفر خدمات الاتصالات الخلوية للهواتف المحمولة في أفغانستان.

وتعد الشركة المزود الوحيد لخدمة الاتصالات في مناطق تفرض فيها حركة طالبان قيودا على تشغيل شبكات الخلوية، كما جرى عليه الحال قبل نحو شهر في ولاية بلخ بشمال البلاد عندما استمرت بتقديم خدمات الاتصالات لعملائها بعد أن هددت الحركة الشركات المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة وطالبتهم بقطع خدماتها خلال فترة المساء.