ترامب يعلن أنه سيلتقي مع روحاني في الوقت المناسب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من الواقعي الاعتقاد بأن لقاءا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قد يحدث في الأسابيع المقبلة.

وذكر ترامب، في مؤتمر صحفي على هامش لقاءات قمة مجموعة السبع، "لدي شعور جيد. يجب أن يكونوا طرفا جيدا، إذا فهمت ما أعنيه. لا يمكنهم أن يفعلوا ما كانوا يقولون إنهم سيفعلونه، لأنهم إذا فعلوا ذلك، فسوف يواجهون بعنف شديد للغاية".

وتابع ترامب "أعتقد أنهم سوف يكونوا جيدين"، وتابع "أعتقد أنه (روحاني) سيريد لقاء وسيسوون أمورهم. إنهم يتسببون في ضرر بالغ".

وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، أول من أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.

وناقش قادة المجموعة، على مدى ثلاثة أيام، جملة من القضايا والموضوعات في مقدمتها الملف النووي الإيراني، والحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والأزمة الأوكرانية، والأمن في الساحل الإفريقي، والوضع في سوريا والتكنولوجيا الرقمية والقضايا المناخية والمساواة بين الجنسين بالإضافة لموضوع جديد طُرح مؤخرا على الطاولة ألا وهو الحرائق في غابة الأمازون وكيفية مكافحتها.

وتنعقد القمة هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة حيث نشرت الشرطة الفرنسية 13000 عنصرا لتأمين البلدة السياحية التي أصبحت خاوية من السياح والسكان.