عاصمة دولة إسلامية مهددة بالغرق... والرئيس يتخذ قرارا مصيريا

أعلنت أكبر دولة إسلامية في العالم، أن عاصمتها باتت مهددة بالغرق، لذلك قرر رئيس البلاد اتخاذ قرار وصفه بـ"المصيري".

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أنه قرر رسميا نقل العاصمة جاكرتا، التي باتت مهددة بالتعرض للغرق الكامل في بحر جاوة.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أنه قرر نقل العاصمة إلى منطقة جديدة المحاطة بالغابات شرق جزيرة بورنيو، والتي ستكون محمية بصورة كبيرة من الغرق الذي قد تتعرض له جاكرتا ومدن إندونيسية أخرى.

Indonesia’s President has announced plans to move the country’s capital from Jakarta.



During a press conference, Joko Widodo said the new capital will be relocated to the island of Borneo.#Indonesia #Jakarta #CapitalCity pic.twitter.com/hvRTQpJ9jf — On Demand News (@ODN) August 26, 2019

​ويقع موقع "العاصمة الجديدة" بالقرب من مدينتي باليكبابان وساماريندا، لتتخلى أكبر دولة إسلامية عن عاصمتها الرسمية ومركزها المالي منذ عام 1949.

وقال الرئيس الإندونيسي إن نقل العاصمة جاكرتا، رغم أنها خطوة مكلفة، إلا أنها "هائلة" ومهمة جدا.

وقال ويدودو في خطاب عبر التلفزيون: "كدولة كبيرة مستقلة منذ 74 عاما، لم تختر إندونيسيا قط عاصمتها الخاصة".

وتابع "العبء الذي تحمله جاكارتا الآن ثقيل جدا كمركز الحكم والأعمال التجارية والأمور المالية والتجارة والخدمات".

🇮🇩 Indonesia's capital city is moving



President Joko Widodo announced the eastern edge of jungle-clad Borneo island as the new capital, replacing the congested metropolis Jakarta



Find out more: https://t.co/MGpXjXpTZe pic.twitter.com/B365L6dRfO — AFP news agency (@AFP) August 26, 2019

​ومن المقرر أن يكلف المشروع، وفقا لصحيفة "جاكرتا جلوب" الإندونيسية يكلف نحو 486 تريليون روبية، أي ما يعادل 34 مليار دولار أمريكي.

كما أشارت إلى أن عملية نقل العاصمة ستستغرق أكثر من 10 أعوام تقريبا.

ووصفت الأمم المتحدة بأن العاصمة الإندونيسية جاكرتا، هي أكثر المناطق الحضرية اكتظاظا بالسكان في العالم، حيث يسكنها نحو 10 مليون شخص، فيما يتواجد في محيط العاصمة أكثر من 30 مليون شخص.

ولكن حذرت الأمم المتحدة أيضا، من أن تبعات التغير المناخي، ستجعل جاكرتا أسرع المدن غرقا في العالم، خاصة وأنها تهبط بسرعة كبيرة جدا في بحر جاوة، بسبب التغير المناخي أو استخراج المياه الجوفية.

Indonesia's new capital is only 65 kms away from Samarinda the biggest city #Kalimantan #EastKalimantan The estimated outlay to move its capital is approx Rp 468 trillion (USD 32 billion). It's only 19% financed by the state budget.😍😎 #JokowiMembangun pic.twitter.com/1HqrwJyynN — Bali Promotion Center ⭐️⭐️❤️⭐️⭐️ (@translatorbali) August 26, 2019

​وتقبع المدينة على أراضي مستنقعات، وهي تحتضن البحر من جهة الشمال، ما يجعلها عرضة للفيضانات بشكل خاص.

وتعد جزيرة برونيو المقرر أن تكون العاصمة الإندونيسية الجديدة فيها، ثالث أكبر جزيرة في العالم، وغير مملوكة بالكامل لإندونيسيا، حيث تحتفظ ماليزيا وبروناي بأجزاء من منطقتها الشمالية.

ولكن تمتاز بأنها مغطاة بمساحات شاسعة من الغابات المطيرة، وهناك مخاوف من ازدياد أعمال التجريف، التي بدأت منذ أعوام تقريبا، لتلك الغابات مع بداية العمل في العاصمة الجديدة.