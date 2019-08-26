ترامب يعرض استضافة قمة مجموعة السبع المقبلة في منتجع يمتلكه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه عرض استضافة قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقبلة في أحد المنتجعات التي يمتلكها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، المنتجع هو "ترامب ناشونال دورال" للجولف قرب ميامي، لكنه أصر على أنه لن يتربح بشكل شخصي من اختيار منتجع يملكه كمقر للقمة.

وتتبادل دول المجموعة استضافة القمة وعادة ما تختار مواقع تبرز مناطق ذات جمال طبيعي.

وقال ترامب إن المنتجع الذي يقع في ولاية فلوريدا "اختيار مثالي بسبب مساحته وقربه من مطار ميامي الدولي".

وأضاف خلال قمة هذا العام في منتجع بياريتس الساحلي الفرنسي "يحبون موقع الفندق وتعجبهم حقيقة أنه مجاور للمطار لسهولة التنقل"، مشيرا إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وأضاف الرئيس الأمريكي "لم نفكر في أي مكان آخر يقترب من منافسته، خاصة عندما تأخذ الموقع في الاعتبار".

وفي مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الاثنين قال ترامب إنه لن يستفيد بأي شكل مباشر من استضافة قمة المجموعة في منتجعه للجولف وقال "من وجهة نظري لن أجني أية أموال".