بعد سخرية رئيس البرازيل من زوجته... ماكرون: هذه وقاحة منقطعة النظير

قال ماكرون في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "ينبغي أن تشعر جميع نساء البرازيل بالخزي من رئيسهن، الذي يسخر من النساء".
ومضى "هذا أمر محزن، إنه أمر محزن له بالمقام الأول وللبرازيليين، وعلى النساء البرازيليات أن يشعرن بالخزي على الأرجح من رئيسهن".
واستطرد ماكرون "لأنني أكن الكثير من التقدير والاحترام لشعب البرازيل، آمل أن يصبح لديهم رئيس أهل للمنصب في القريب العاجل".
ويخوض الرئيسان البرازيلي والفرنسي، حالة من الجدال السياسي، حيث يلقي ماكرون باللوم على بولسونارو في حرائق الأمازون، ويتهمه بالكذب بشأن سياسة تغير المناخ.
في المقابل تعرض ماكرون لهجمة كبير من قبل ساسة برازيليين وعلى رأسهم رئيس البلاد، ووصلت السخرية إلى تهكم بولسونارو على زوجة ماكرون.
'It's sad' – #Macron responds to 'personal attacks' from #Bolsonaro#G7summit pic.twitter.com/YxmQOwzNZb— Ruptly (@Ruptly) August 26, 2019
حيث كتب الرئيس البرازيلي "قارن بين مظهري زوجتي ميشيل التي تبلغ من العمر 37 عاما، وبريجيت زوجة ماكرون التي تبلغ من العمر 66 عاما"، ووصف عدد كبير من رواد مواقع التواصل والساسة التعليق بأنه "متحيز جنسيا".
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