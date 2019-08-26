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21:05 26 أغسطس/ أب 2019
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    ترامب: لم أقترح ضرب الأعاصير بقنابل نووية... "إنها سخافة"

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    العالم
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    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما ذكره موقع "أكسيوس"، حول اقتراحه ضرب الأعاصير بقنابل نووية، قبل وصولها للسواحل الأمريكية، أمر "سخيف"، مشيرا إلى أنه من "الأخبار المزيفة".

    ترامب
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    حل نووي غير متوقع لترامب في القضاء على الأعاصير الخطيرة
    وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "لم أقل أني أريد ضرب الأعاصير الضخمة بالقنابل النووية، إنها سخافة، وأخبار مزيفة".

    وذكر الموقع، في وقت سابق الاثنين، أن ترامب اقترح، استخدام القنابل النووية ضد الأعاصير التي تقترب من البلاد، مشيرا إلى أن حديثه جاء، خلال اجتماعات حول الأمن القومي.

    ونسب موقع "أكسيوس" الأمريكي حديثا لترامب زعم أنه قال فيه: "لما لا نقصفهم عندما تبدأ في التشكل قبالة ساحل أفريقيا ثم تتحرك عبر المحيط الأطلسي، ونسقط قنبلة نووية في وسط الإعصار، وهذا يدمره".

    وقال الموقع: "نقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ترامب قوله: لماذا لا يمكننا أن نفعل هذا، ووفقا له، فوجئ الحاضرون في الاجتماع باقتراح الرئيس الأمريكي".

    ورفض البيت الأبيض طلب الصحيفة التعليق. ومع ذلك، وافق أحد أعضاء الإدارة على التحدث إلى المراسلين، دون الكشف عن هويته، دفاعًا عن رئيس الدولة. وقال المصدر إن الأفكار الأكثر تنوعًا تستحق المناقشة، وأن هدف ترامب هو حماية الولايات المتحدة من الكارثة هو هدف سام على أي حال.

    وأشار المقال إلى أن فكرة تدمير الأعاصير بالقنابل النووية مقترحة منذ عقود عديدة، منذ خمسينيات القرن الماضي. ويعتقد العلماء أن القنبلة النووية ليس من المرجح أن تلحق الضرر بالإعصار فحسب، بل إنها ستصيب الهواء أيضًا بالمخلفات المشعة التي سينشرها الإعصار في وقت لاحق.

    وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام قنبلة نووية كبيرة في المحيط الأطلسي ينتهك معاهدة التفجيرات النووية السلمية (PNET)، التي وقعت عليها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في عام 1976.

    وتتعرض سواحل الولايات المتحدة الأمريكية بصورة دورية لأعاصير قوية، ففي عام 2017، تعرضت الولايات المتحدة لإعصار "هارفي"، الذي يعد أقوى إعصار يضرب اليابسة الأمريكية في الـ 12 عاما الأخيرة.

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    حل نووي غير متوقع لترامب في القضاء على الأعاصير الخطيرة
    الكلمات الدلالية:
    قنبلة نووية, أمريكا والأعاصير, ترامب
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