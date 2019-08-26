بنس: واشنطن تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، دعم بلاده الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد وشيك.

القاهرة - سبوتنيك. كتب بنس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين "أجريت مكالمة رائعة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الصباح، الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد وشيك، تحت رئاسة الرئيس دونالد ترامب".

وأضاف بنس "أمريكا دائما تقف إلى جانب إسرائيل".

تأتي هذه المكالمة، بعدما رفع الجيش الإسرائيلي من درجة تأهبه على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، وأيضا على الحدود مع قطاع غزة... حيث دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إلى مناطق الحدود مع لبنان وفي مناطق مختلفة من الجولان السوري المحتل.

والتأم اليوم الاثنين الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية ظهر لبحث التوتر المتصاعد بعد الهجمات الإسرائيلية التي طالت سوريا والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون الإفصاح عن تفاصيل الاجتماع.