ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" تغير وجهتها إلى تركيا

غيرت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، مساء اليوم الإثنين، وجهتها المقصودة من اليونان إلى ميناء في جنوب تركيا.

وبحسب بيانات الملاحة، أظهر موقع تتبع السفن "MarineTraffic.com" أن الناقلة "أدريان داريا 1"، التي تتتواجد الآن جنوب صقلية، قد قامت بتحديث وجهتها المدرجة إلى ميناء "مرسين" في جنوب تركيا، ومن المقرر أن تصل الناقلة إلى الميناء التركي في 31 أغسطس / آب.

تم إطلاق سراح أدريان داريا 1 ، المعروف سابقًا باسم "جريس 1"، في منتصف أغسطس بعد احتجازها في جبل طارق لمدة خمسة أسابيع للاشتباه في التخطيط لتوصيل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

https://t.co/3Z9D6OijnC https://t.co/OhO2bwbfa5 https://t.co/Q6uGwsTTyO Iran sells oil from tanker released by Gibraltar..Iranian oil tanker changes course to Turkey...Lets not forget, Turkish Banker Mehmet Hakan Atilla..jailed over Iran sanctions scheme — George Karavelis (@gkvision) August 26, 2019

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن أن طهران باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة "أدريان داريا" المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق، مؤكدا أن المالك الجديد سيحدد مكان الاستلام.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ربيعي، قوله، صباح اليوم الاثنين: "لقد بعنا شحنات أدريان داريا النفطية".

فيما نقلت وكالة "إيسنا" عن ربيعي، قوله إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الناقلة متجهة إلى قطر: "من الآن فصاعدا سيحدد مالك النفط الجديد وجهة الناقلة".

وأضاف ربيعي: "إحدى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية هي مراقبة الدول وتهديدها المستمر".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن "هناك عزما على منع إيران من تمويل الإرهاب، وزعزعة استقرار العالم، وخرق العقوبات الدولية".

وأضاف، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن شحنة النفط "غير المشروعة" المتجهة لتركيا على متن السفينة "أدريان داريا 1" يجب منع تفريغها سواء في الميناء أو في البحر.