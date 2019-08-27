البنتاغون ينفي تورط واشنطن في انفجارات مستودعات الذخيرة بالعراق

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أي دور للولايات المتحدة في تفجيرات مستودعات الحشد الشعبي في العراق، مؤكدة أن جميع الاتهامات بهذا الصدد باطلة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "لم تقم القوات الأمريكية بقصف القافلة أو أي هجمات آخرى أدت إلى تفجير مستودعات ذخيرة في العراق، والحديث على العكس هذا الأمر، خاطئ ومضلل ومثير للاشمئزاز ".

وأشار البيان إلى أن واشنطن تدعم سيادة العراق.

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يذكر أن قوات الحشد الشعبي أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تعرضت لقصف قرب الحدود مع سوريا، تم من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية بدعم أمريكي.

وأعلن الحشد الشعبي، في بيان سابق، مقتل اثنين من مقاتليه وإصابة آخر في قصف بطائرتين بدون طيار مجهولتين استهدفتا نقطة ثابتة للواء 45 التابع له في القائم بالأنبار على الحدود مع سوريا.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، اتهم واشنطن، التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، (التنظيم محظور في روسيا وبعض الدول) بإدخال 4 طائرات مسيرة إسرائيلية لاستهداف مقرات عسكرية عراقية.