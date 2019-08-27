الصين... توقيف أكاديمي أسترالي بتهمة "المساس بالأمن القومي"

أوقفت السلطات الصينية، الكاتب الأسترالي الصيني، يانغ هنغ جون، للاشتباه في أنه يشكل تهديدا للأمن القومي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت قناة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن محامي الكاتب روب ستاري: "الحكومة قلقة للغاية وأصيبت بخيبة أمل عندما علمت أن المواطن والأكاديمي الأسترالي الدكتور يانغ هنغ جون، اعتقل رسميا في الصين للاشتباه بقيامه بأعمال تجسس في 23 غسطس/آب، ويبقى محتجزًا".

وكانت أستراليا أعلنت أنها تحقق في تقارير تشير إلى اختفاء كاتب صيني، يحمل الجنسية الأسترالية فقد أثره في الصين.

وأوقف يانغ البالغ 53 عاما، وهو كاتب روايات ودبلوماسي صيني سابق وناشط مدافع عن الديموقراطية، بعد وقت قصير من عودته إلى الصين الأسبوع الماضي قادما من الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينج، إن "مكتب أمن الدولة في بكين اتّخذ مؤخرا تدابير قسرية ويجري تحقيقا حول مواطن أسترالي".