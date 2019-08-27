روحاني: إذا لم ترفع واشنطن العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن

وجدد الرئيس الإيراني، التأكيد على أن طهران لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية.
وقال روحاني في كلمته إن بلاده مستعدة دوما للحوار، مضيفا: "سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق (النووي) المبرم عام 2015 إذا لم يجر ضمان مصالحنا".
وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)