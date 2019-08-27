روحاني: إذا لم ترفع واشنطن العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لن يكون هناك تغيير إيجابي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران من دون أن ترفع واشنطن العقوبات المناهضة لإيران.

وقال روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني: "بدون أن تتخلى الولايات المتحدة عن العقوبات ودون العدول عن هذا الطريق الزائف الذي اختارته، لن نرى أي تغيير إيجابي. ويكمن مفتاح التغيير الإيجابي في واشنطن"، وذلك حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

وجدد الرئيس الإيراني، التأكيد على أن طهران لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية.

وقال روحاني في كلمته إن بلاده مستعدة دوما للحوار، مضيفا: "سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق (النووي) المبرم عام 2015 إذا لم يجر ضمان مصالحنا".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.