ستارة أو ثوب مهرج...انتقادات لزي ميلانيا ترامب في قمة "السبع الكبار"

تلقت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، سيلا من الانتقادات بسبب الزي الذي ارتدته خلال زيارتها برفقة زوجها الرئيس دونالد ترامب إلى قمة مجموعة السبع الكبار.

وصلت السيدة الأولى لأمريكا برفقة زوجها إلى بياريتز، مكان انعقاد قمة "السبع الكبار"، مرتدية فستانا أصفر اللون مع أزهار وردية وبيضاء كبيرة.

الأمر الذي أثار حفيظة مستخدمي وسائل التواصل للتعليق على زي ميلانيا.

فـ"غرد" صاحب الحساب مايك سينغتون، قائلا: "ترامب وميلانيا يصلان إلى فرنسا. تعرضت السيدة الأولى لحادث على متن طائرة "إير فورس وان"، ونزلت الطائرة ببصمة كبيرة على الملابس".

Trump and Melania arrive in France. First Lady had an accident onboard Air Force One and disembarks plane with large stain on dress. pic.twitter.com/9jPsjF3ODA — Mike Sington (@MikeSington) August 24, 2019

فيما وصف صاحب الحساب بيكو فورنين فستان ميلانيا بأنه يحمل رسالة مبطنة، قائلا: "أهلا وسهلا ميلانيا، وأحسنت بإيصال رسالة خفية عن طريق ملابسك. فستان أصفر مع بقع دم حمراء! شكرا لتذكير ماكرون بعنف قمعه".

Welcome Melania, and well done for the hidden message of your dress. Yellow dress with blood red stains!!! Thank you for reminding Macron the violence of his repression." #G7 #GiletsJaunes pic.twitter.com/4MRxJ5A4OW — Peku vuorinen (@Karmaincorrect) August 24, 2019

في الوقت الذي "غرد" صاحب الحساب ألفا، قائلا: "ميلانيا ما هذه الأناقة على عكس بريجيت!! الأصفر يفرح! يجب أن تكون إشارة إلى السترات الصفراء! لدى ماكرون حساسية من اللون الأصفر!".

Melania 😍😍😍 quel élégance tout l’inverse de Brigitte !!! Le jaune lui va à ravir ! Ce doit être un clin d’œil aux Gilets Jaunes 😉 ! Macron est allergique au jaune 😂😂 ! #Trump pic.twitter.com/hiWDTjsIgq — Alpha (@AntiMacron2019) August 25, 2019

ووصف صاحب الحساب ميشيل فايرفيلد ملابس ميلانيا بأنها من "الستائر"، قائلا: "يبدو أنها مزقت الستائر وارتدتها".

Looks like she tore curtains down and wore them — Michelle Fairfield (@mlfairfield8) August 25, 2019

في الوقت الذي وصف أحد مستخدمي "تويتر" ملابس ميلانيا بأنها مشابهة لملابس المهرج في الحملة الدعائية الخاصة بسلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونادز"، قائلا: "أحاسيس كثيرة مع هذا الزي".

Great dress sense pic.twitter.com/o4mCYEHKjP — Okkie Tenggala (@okkie48) August 26, 2019

يذكر بأنه غالبا ما يتم انتقاد ملابس ميلانيا ترامب من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق وأن تعرضت لحملة من الانتقادات خلال زيارتها لأفريقيا عندما ارتدت ملابس بيضاء مع قبعة عريضة دائرية، حيث شبه الكثيرون ما ارتدته بملابس المستعمرين لأفريقيا، في الوقت الذي ينظر لهذا النوع من الملابس في أفريقيا على أنه رمز للعبودية.