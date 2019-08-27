زعيم المعارضة في بريطانيا: بريكست دون اتفاق يصب في صالح ترامب

قال زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا، جيريمي كوربين، إن بريكست من دون اتفاق يعني بريكست لصالح ترامب.

وأبدى زعيم المعارضة أسفه لتودد رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في مقال له بصحيفة "إندبندنت".

وتابع كوربين أن بريكست من دون اتفاق "لن يرد لنا سيادتنا، بل سيضعنا تحت رحمة ترامب والشركات الأمريكية الكبرى".

وقال كوربين إنه يأمل في التوصل إلى تسوية جيدة وأن "نفوز بتأييد برلمانيين آخرين يدركون خطر بريكست بدون اتفاق".

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني قيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، بحلول 31 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، استقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من زعامة حزب المحافظين، بعد فشلها في إقناع البرلمان، 3 مرات متتالية، بقبول خيارها لاتفاق "بريكست" الذي تم التنسيق له مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه لن يوافق على إعادة التفاوض أو إدخال تعديلات في مشروع الاتفاق، وبالتالي سيتعين على رئيس الوزراء الحالي إما إقناع البرلمان بضرورة اعتماد المشروع الحالي للاتفاقية أو مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.