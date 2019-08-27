إيران تعلن تطوير المقاتلة "كوثر" المشابهة لـ"إف 5" الأمريكية

أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني، عبد الكريم بني طرفي، أن إيران قامت بتطوير المقاتلة كوثر من الجيل الـ 3 والـ 4 والـ 4+.

موسكو - سبوتنيك. وقال بني طرفي، لوكالة " سبوتنيك "، ردا على سؤال بشأن المقاتلة كوثر المشابهة للمقاتلة إف-5 الأمريكية: "صناعة المقاتلة "كوثر" مشروع كبير جدا، وكل الدول تعمل كما عملنا نحن، بأن تصنع هياكل مشابهة لطائرات أخرى، لكن ما عملناه هو تطوير هذه الطائرة من الجيل الـ3 والـ 4 والـ 4+".

وأضاف: "هذه الصناعة أعطتنا مجالا واسعا وقدرة للعمل على تصنيع المقاتلات الحربية، وهذه فرصة أعطت لعملائنا مجالا تدريبيا كبير ا في صناعة الطائرات المقاتلة. نحن اليوم نملك الأرضية والقدرة اللازمة لصناعة مقاتلات حربية جديدة، ونقوم بهذا العمل في الوقت الحاضر".

كما صرح نائب وزير الدفاع الإيراني أن بلاده ستعرض طائرات مسيرة دون طيار في إطار فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس-2019" الذي يقام في ضواحي موسكو.

وقال بني طرفي، ردا على سؤال حول المعروضات الإيرانية في صالون الطيران الدولي هذا العام: "في هذه الدورة من "ماكس" سنعرض طائرات دون طيار قد صنعناها وأتينا إلى هنا لنعرضها، أيضا هناك عدد من المروحيات تم تصنيعها لأغراض متعددة، كالتدريب والتنقل، كما سنعرض أيضا محركات لطائرات دون طيار ومحركات لطائرات مروحية".

وأشار نائب وزير الدفاع الإيراني إلى أن مشاركة طهران في معرض "ماكس" تأتي في إطار الترويج لمنتجاتها من الطائرات المسيرة دون طيار.

وعما إذا باتت إيران دولة مصدرة لهذا النوع من الطائرات، قال بني طرفي: "نعم، هناك إمكانية لبيع هذه الطائرات للدول الأخرى".

وأوضح رداً على سؤال عن الجديد في صناعة الطيران الإيرانية: "لدينا برامج جديدة لصناعة الطائرات، مثلا نحن نعمل الآن على إنتاج طائرات نفاثة للتدريب، فنحن بحاجة لأنواع كهذه، والإعلان عنها سيكون مستقبلا إن شاء الله".

ويقام معرض ماكس في روسيا منذ عام 1993 بمعدل مرة واحدة كل سنتين. وتنطلق فعاليات هذا المعرض في هذا العام في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو خلال الفترة ما بين 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.

ويعتبر معرض ماكس للطيران أحد أكبر معارض الطيران على مستوى العالم، ويهدف لعرض أحدث التكنولوجيا الروسية وانفتاح سوق الطائرات الروسية الداخلية على العالم بهدف إنجاز مشروعات مستقبلية مشتركة مع الشركاء الأجانب.