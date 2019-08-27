ظريف: لا نريد الحرب ولكن سندافع عن أنفسنا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لا تريد الحرب ولكن ستدافع عن نفسها، وذلك على خلفية التصعيد الأخير في المنطقة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ظريف، قوله في تصريح لصحيفة "زودويتشه سايتونغ" الألمانية، إن الاتفاق النووي يقوم على أساس ركنين أحدهما هو تضمين إيران سلمية برنامجها النووي والآخر ضمان المجتمع الدولي لإعادة العلاقات الاقتصادية بينها والعالم إلى وضعها الطبيعي".

كما ذكر أن بلاده التزمت بتعهداتها، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت ذلك في 15 تقرير منها 5 تقارير بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق ، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين إيران والعالم لم تعد إلى وضعها الطبيعي إذ إن الجانب الآخر لم يلتزم بالاتفاق.

وأضاف: "إيران أدرجت على جدول أعمالها اعتماد خطة الصبر الاستراتيجي لمدة عام واحد بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وأمهلت أطراف الاتفاق، لاسيما البلدان الأوروبية التي وعدت بتعويض انسحاب أمريكا بالعمل بتعهداتها.

كما ذكر أنه "بعد انقضاء عام واحد وعدم تحقق وعود أوروبا حذر المجلس الأعلى للأمن القومي في بيان صادر يوم 8 أبريل/ نيسان الماضي أطراف الاتفاق أنه إذا لم يلتزم بالتعهدات في المجالات النفطية والمصرفية في غضون 60 يوما فإن إيران ستقلص من التزاماتها".

وأضاف: "إيران قلصت من تعهداتها ضمن مرحلتين، وقد أمهلت أطراف الاتفاق 60 يوما لتنفيذ التزاماتها اعتبارا منذ 7 يوليو/ تموز الماضي، وقالت طهران إنها ستنفذ المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها في الاتفاق".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لا تريد الحرب بل سندافع عن أنفسنا.