إيران تصدر حكما بالسجن 12 سنة على شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أصدر القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 12 سنة على شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، قوله إنه "تم إصدار حكم بالسجن لمدة 12 سنة على شخصين بعد إدانتهما بالتجسس لمصلحة جهاز الموساد الإسرائيلي".

يتبع...