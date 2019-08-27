"طالبان": نضع اللمسات الأخيرة على اتفاقنا مع أمريكا

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وحسب "أ ف ب" تواصلت المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما بدأت الجولة التاسعة من الحوار بين الأمريكيين وحركة طالبان، يوم الخميس الماضي.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان: "لقد حققنا تقدما (الخميس) ونناقش الآن آلية تطبيق (اتفاق) وبعض النقاط الفنية".

وتابع إنهم سيخرجون باتفاق عند الاتفاق حول النقاط الفنية، مشيرا إلى أن ما يتم الاتفاق حوله سيقدم للإعلام.

وينص الاتفاق على انسحاب أكثر من 13 ألف عسكري أمريكي من أفغانستان وفق جدول زمني يتم تحديده، مع وقف إطلاق النار، بعد 18 عاما من محاولة أمريكا طرد طالبان من أفغانستان

وأكد المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، الاثنين، على تويتر: "ندافع عن القوات الأفغانية الآن وسندافع عنها حتى بعد التوصل لاتفاق مع طالبان".