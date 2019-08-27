احتجاج صيني على قرارات مجموعة السبع حول هونغ كونغ

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها على البيان الذي أدلى به رؤساء مجموعة السبع حول الوضع في هونغ كونغ.

بكين - سبوتنيك . وقال قنغ شوانغ، في مؤتمر صحفي: "نعرب عن استيائنا الشديد واحتجاجنا على التصريحات غير المسؤولة لزعماء مجموعة السبع بشأن هونغ كونغ".

وأكد أن هونغ كونغ شأن داخلي للصين وليس لأي دولة الحق في التدخل في هذا الأمر.

وأضاف أن أعمال العنف في هونغ كونغ مستمرة منذ أكثر من شهرين، وكانت هذه ضربة قوية لحكم القانون والنظام العام والصورة الدولية وقال: "يمكننا حل مشاكلنا بأنفسنا".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن عقب قمة مجموعة السبع في "بياريتز"، أن الرؤساء ناقشوا الوضع في هونغ كونغ ودعوا إلى تجنب العنف، مؤكدين أهمية الإعلان الصيني البريطاني لعام 1984 بشأن هونغ كونغ.

وتشهد هونغ كونغ منذ 3 أشهر احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون، تم تعليقه الآن، كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم في جرائم جنائية إلى السلطات في بكين.