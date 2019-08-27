أنقرة تهدف لرفع التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن رغبته في زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا وجعلها تصل إلى 100 مليار دولار ،

وقال أردوغان في حفل افتتاح معرض ماكس الدولي 2019 : "حجم التبادل التجاري بين بلدينا يتجاوز 25 مليار دولار، لكن مهمتنا هي رفعه ليصل إلى 100 مليار دولار".

كما أشار إلى الجذور العميقة للتعاون الاقتصادي بين أنقرة وموسكو، مشيرا إلى أن التعاون مع روسيا سوف يعطي دفعة جديدة لتطوير التعاون في مجال الطيران وتكنولوجيا الفضاء.

وفي نيسان / أبريل الماضي، أكد أردوغان أنه بإمكان تركيا وروسيا حماية نفسيهما من إملاءات الدول الأخرى، عن طريق اعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية بينهما.