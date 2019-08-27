الحرس الثوري الإيراني يتهم ظريف بـ"الخيانة"

وقال غيب بور، خلال مهرجان "الموظف الثوري الإسلامي"، الذي نظمته قوات التعبئة "الباسيج"، اليوم الثلاثاء، إن: "بعض الرحلات الخارجية إلى القمم الأجنبية تكون بدافع اليأس، ونأمل ألا يكون بعض مسؤولينا قد تعرضوا لهزيمة لا سمح الله"، بحسب وكالة أنباء "انتخاب" المحلية.
وقال: "أتمنى ألا يلوي الأجانب أيدينا".
وانتقد القائد بالحرس الثوري الإيراني حجم الفساد في بلاده، قائلا: "يجب على الحكومة أن تطهر نفسها باستمرار، لأن وجود عنصر فاسد في مؤسسة سيطغى على كامل المساحة".
وزار ظريف باريس، أمس الأحد، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة الجمود الدبلوماسي بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني بعد خروج الولايات المتحدة منه وفرض واشنطن عقوبات على طهران وموقف الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق من كل ذلك.
وأعلن ظريف أنه التقى مع ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان، وممثلين عن ألمانيا وبريطانيا، ثم سافر إلى الصين.
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