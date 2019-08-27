الحرس الثوري الإيراني يتهم ظريف بـ"الخيانة"

هاجم غلام حسين غيب بور، كبير المستشارين لقائد الحرس الثوري الإيراني، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بسبب زيارته المفاجئة إلى فرنسا التي كانت تحتضن اجتماعا لقادة مجموعة الدول السبع.

وقال غيب بور، خلال مهرجان "الموظف الثوري الإسلامي"، الذي نظمته قوات التعبئة "الباسيج"، اليوم الثلاثاء، إن: "بعض الرحلات الخارجية إلى القمم الأجنبية تكون بدافع اليأس، ونأمل ألا يكون بعض مسؤولينا قد تعرضوا لهزيمة لا سمح الله"، بحسب وكالة أنباء "انتخاب" المحلية.

وأضاف: "من المؤسف أنه في بعض الأحيان توجد سلوكيات تفوح منها رائحة الخيانة، وعلى الحكومات واجب التعامل مع الفساد، وكذلك الأمر بالنسبة للناس"، معتبرا أن الزيارة السريعة إلى فرنسا لحضور اجتماعات مجموعة الدول السبع والعودة منها بنفس الشكل أمر مثير.

وقال: "أتمنى ألا يلوي الأجانب أيدينا".

وانتقد القائد بالحرس الثوري الإيراني حجم الفساد في بلاده، قائلا: "يجب على الحكومة أن تطهر نفسها باستمرار، لأن وجود عنصر فاسد في مؤسسة سيطغى على كامل المساحة".

وزار ظريف باريس، أمس الأحد، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة الجمود الدبلوماسي بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني بعد خروج الولايات المتحدة منه وفرض واشنطن عقوبات على طهران وموقف الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق من كل ذلك.

وأعلن ظريف أنه التقى مع ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان، وممثلين عن ألمانيا وبريطانيا، ثم سافر إلى الصين.