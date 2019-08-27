"آبل" تعلن عن دعمها لاستعادة غابات الأمازون بعد الحرائق

تستمر الحرائق في غابات الأمازون لأسبوع جديد، لتصل مساحة الأراضي المحروقة لأكثر من 82 في المئة من المساحات التي تعرضت للحريق في عام 2018.

بحسب المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (INPE) فإنه قد وقع في هذا العام أكثر من 78 ألف حريق في الغابات وهو أسوء رقم مسجل منذ عام 2013.

من جهته علق المدير التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، على هذه الحرائق، بان الشركة ستقدم معونات مالية لإستعادة غابات الأمازون بعد الحرائق.

"غرد" كوك قائلا: "إنه لأمر مدمر أن نرى الحرائق والدمار التي تجتاح غابات الأمازون المطيرة، وهي واحدة من أهم النظم الإيكولوجية في العالم.

ستتبرع شركة Apple للمساعدة في الحفاظ على تنوعها البيولوجي واستعادة غابات الأمازون التي لا غنى عنها في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية".

It’s devastating to see the fires and destruction ravaging the Amazon rainforest, one of the world’s most important ecosystems. Apple will be donating to help preserve its biodiversity and restore the Amazon’s indispensable forest across Latin America. — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2019

هذا وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال في اجتماع قمة "السبع الكبار" بأن المجموعة سترسل مساعدات طارئة بقيمة 20 مليون يورو لإطفاء حرائق الغابات في الأمازون.