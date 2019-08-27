المعارضة البريطانية: سنعمل معا لمنع  مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

قالت أحزاب المعارضة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على العمل سويا لمحاولة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، بما في ذلك من خلال سن تشريع أو إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

ويعود البرلمان من العطلة الصيفية الأسبوع المقبل ويستعد لخوض معركة مع رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون ، الذي تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، مع أو دون اتفاق خروج.

واستضاف زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، محادثات مع الحزب الوطني الاسكتلندي والليبراليين الديمقراطيين وحزب الخضر والمجموعة المستقلة من أجل التغيير اليوم لمناقشة التكتيكات لمنع الخروج دون اتفاق، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الأحزاب، في بيان مشترك بعد الاجتماع: "اتفق المشاركون على الحاجة الملحة للعمل معا لإيجاد طرق عملية لمنع أي اتفاق بما في ذلك امكانية سن تشريع وتصويت بحجب الثقة".

وكان جونسون أكد، في وقت سابق، ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وعلى ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية.