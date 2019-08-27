تصاعد الدخان من مستودع الشحن في طائرة صينية متوجهة إلى طوكيو

قالت شركة الطيران الصينية "إير شاينا"، اليوم الثلاثاء، إن الدخان تصاعد من مستودع الشحن بإحدى طائراتها المتوجهة من بكين إلى طوكيو، خلال عملية صعود الركاب إلى الطائرة في مطار بكين الدولي، وقد تم على الفور إخلاء الطائرة من الركاب.

بكين- سبوتنيك. وجاء في بيان شركة الطيران، اليوم الثلاثاء: "في 27 أغسطس/ آب، في حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو)، لوحظ تصاعد دخان في إحدى الطائرات التي كانت تستعد للإقلاع".

وأضافت: "وفقا للعاملين، لم يكن هناك أي مصدر مرئي للنيران على متن الطائرة"، مشيرة إلى أن المطار يعمل بصورة عادية.

​وأوضح بيان شركة الطيران أنه "تم اكتشاف الدخان في مستودع الشحن بالقسم الأمامي من الطائرة أثناء صعود الركاب إليها، وقد قام طاقم الطائرة على الفور باتخاذ تدابير الحماية من الحرائق، وتنظيم عملية إجلاء سريعة وآمنة للركاب".

وذكرت الشركة أن التحقيق جار في الحادث في الوقت الحالي.