أردوغان : المرحلة الثانية من تسليم إس - 400 لتركيا سوف تستمر حتى نهاية سبتمبر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن المرحلة الثانية من تسليم منظومة صواريخ "إس - 400" لتركيا سوف تستمر حتى نهاية شهر أيلول / سبتمبر.